İran, Cemkeran Camii’ne Kırmızı Bayrak Astı

KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞI MAVİ SİMGE OLDU

İran, 13 Haziran 2025 tarihinde İsrail’in gerçekleştirdiği “Rising Lion” operasyonunun ardından Kum şehrindeki önemli Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağını astı. Bu bayrak, Şii inancı açısından büyük manevi bir öneme sahip camide dalgalanarak, İran’ın İsrail’e karşı bir misilleme planının sinyalini veriyor.

KIRMIZI BAYRAĞIN ANLAMINI GÜÇLENDİRİYOR

Kırmızı intikam bayrağı, İran kültüründe ve Şii inancında “kan davası” ve “misilleme” çağrışımı yapıyor. Üzerinde genelde “Hüseyin’in intikamı” yazan bu bayrak, Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehadeti anmak ve haksızlıklara karşı durmayı sembolize etmek amacıyla sıkça kullanılıyor. Son beş yıl içerisinde bu bayrak, Cemkeran Camii’nde dördüncü kez dalgalanıyor. Önceki bayrak çekim tarihlerinde 2020’de Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastı ve Kirman’daki terör saldırısı gibi olaylar yer alıyor.

İSRAİL’İN SALDIRISINA İRAN’DAN CEVAP

İsrail, Natanz nükleer tesisine ve Tahran’daki askeri karargahlara yönelik sürdüğü saldırılarda, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ile birlikte nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ve Mohammad Mehdi Tehranchi’nin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İran’ın dini lideri Ayatollah Ali Khamenei, bu saldırıyı “vahşi bir suç” olarak nitelendirerek, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” ifadesini kullandı. İran, bu duruma yanıt olarak 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ile İsrail’e saldırı düzenlemeye başladı.