İran Cemkeran Camii’ne Kırmızı Bayrak Çekildi!

KIRMIZI İNTİKAM BAYRAĞININ ANLAM VE SEMBOLİZİMİ

İran, 13 Haziran 2025’te gerçekleşen “Rising Lion” operasyonu sonrasında Kum şehrindeki kutsal Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağını çekti. Bu cami, Şii inancı açısından büyük bir öneme sahip. İşte bu bayrağın dalgalanması, İran’ın İsrail’e karşı bir misilleme yapmaya hazır olduğunun güçlü bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. Kırmızı bayrağın, intikam ve misilleme anlamını taşıdığı görülüyor.

KIRMIZI BAYRAĞIN KULLANIMI VE TARİHİ ARKA PLANI

Kırmızı intikam bayrağı, İran kültüründe önemli bir yere sahip ve Şii inancında “kan davası” ile “misilleme” anlamına geliyor. Genellikle üzerinde “Hüseyin’in intikamı” yazan bu bayrak, özellikle Kerbela Olayı’nda Hz. Hüseyin’in şehadetini anmak ve haksızlığa karşı direnişi simgelemek amacıyla kullanılıyor. Son beş yılda, İran bu bayrağı Cemkeran Camii’nde dördüncü kez dalgalandırdı. Daha önce, 2020 yılında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, 2024 yılında Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikastı ve Kirman’daki terör saldırısı sonrası benzer uygulamalar gerçekleştirildi.

İsrail, Natanz nükleer tesisini, Tahran’daki askeri karargâhları ve balistik füze üslerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucu Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve nükleer bilim insanları Fereydoun Abbasi ile Mohammad Mehdi Tehranchi öldürüldü. İran dini lideri Ayatollah Ali Khamenei, saldırıyı “vahşi bir suç” olarak tarif ederek, “İsrail ağır bir bedel ödeyecek” ifadelerini kullandı. Karşılık olarak İran, 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) ile İsrail’e saldırı başlattı.