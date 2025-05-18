İran Cumhurbaşkanı Asla Tehditten Korkmuyor

I. TAHKİKATTA YENİ GÖRÜŞLER

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turu sırasında yaptığı açıklamalara sert bir şekilde tepki gösterdi. Pezeşkiyan, başkent Tahran’da İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait bir donanma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump’ın bölgede tehdit, güvensizlik ve ikili tutum sergilediğini belirtti. “Bir yandan barıştan söz ediyor, diğer yandan ise en gelişmiş toplu katliam araçlarıyla tehdit ediyor. Aynı anda hem barış savunucusu hem de öldürücü silahların destekçisi olunamaz” ifadeleriyle Trump’ın çelişkili tutumuna dikkat çekti.

II. MÜZAKEREYİ DESTEKLİYOR

Pezeşkiyan, müzakere yanlısı olduklarını vurgularken, “Asla tehditten korkmuyoruz. Düşmanların baskı ve korkutmayla İran milletini temel insan haklarından vazgeçirebilecekleri düşüncesi boş bir hayaldir” dedi. İran yönetimi, müzakerelerin önemine inandıklarını ve diyalog için her zaman hazır olduklarını açıkladı.

III. İNSAN HAKLARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

İran Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara da işaret ederek, “Şimdiye kadar 60 binden fazla masum insanı vahşice katleden, su, gıda ve ilacın girişini engelleyen bir rejim, insan haklarını savunduğunu iddia ediyor” şeklinde konuştu. Pezeşkiyan, soykırım yapanların insanlık iddiasında bulunmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti ve “Hem suç işleyip hem de adalet savunuculuğu yapılamaz” dedi.

IV. TEK TARAFLI EGEMENLİK ELEŞTİRİSİ

Uluslararası alanda adalet ve tutarlılık eksikliğine değinen Pezeşkiyan, “Eğer bir suçu savunmazsan seni barışa karşı gösteriyorlar ama suçlular gibi konuşursan seni insan hakları savunucusu ilan ediyorlar. Bu yaklaşım ne mantıklı ne ahlaki ne de insani” dedi. Tek taraflı egemenliğin kabul edilmesinin özgürlük ruhuna ve adalete aykırı olduğunu vurguladı.

V. HAFTADA İKİKEZ AÇIKLAMA

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump’ın Orta Doğu turu sırasındaki açıklamalarına yanıt verdi. “ABD Başkanı’nın bölgeye yaptığı ziyarette dile getirdiği bazı sözler, cevap verilmeye bile değmez. O kadar seviyesiz ifadeler ki hem kendisi hem de ABD halkı için utanç verici” dedi.

VI. ABD’NİN GÜCÜNÜN KULLANILIŞI

Hamaney, Trump’ın “Gücü barış için kullanacağız” iddiasına yanıt vererek, “Trump yalan söyledi. O ve ABD yetkilileri, şimdiye kadar gücü hep Gazze’de katliam yapmak, savaş çıkarmak ve kendi destekledikleri grupları korumak için kullandılar” diyerek tepki gösterdi. Aynı zamanda, ABD’nin İsrail’e sağladığı desteği hatırlatarak, “Evet, güç aslında barış ve güvenlik için kullanılabilir. Bu yüzden biz de düşmanları rahatsız etse bile her geçen gün kendi gücümüzü ve ülkemizin gücünü artıracağız” dedi.