İran Cumhurbaşkanı Ekonomi Bakanına Destek Verdi

PEZEŞKİYAN’DAN HIMMETİ’YE DESTEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz sebebiyle hakkında gensoru önergesi hazırlanan Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti’ye destek verdi. Ekonomi Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette, ekonomik kararların ortak alındığını ifade eden Pezeşkiyan, “Tüm suçun Ekonomi Bakanı’nda olduğunu söylemek haksızlık olur. Eğer birileri suçluysa, o da biziz. Hadi, o halde gelip bizi alsınlar” dedi.

DÖVİZ VE ALTIN KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İran’da döviz ve altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından gündeme gelen ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, Meclis’te bazı milletvekilleri tarafından döviz ve altındaki aşırı artışa kayıtsız kalmakla suçlandı ve bu yüzden gensoru önergesi sunuldu. Meclis’teki süreç, Himmeti’nin savunması yetersiz bulunursa azil sürecinin başlayabileceğini gösteriyor.

SÜREÇ VE SİYASİ ETKİLER

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Himmeti’nin tüm ekonomik sorunların suçlusu olarak gösterilmesine eleştiride bulundu. Ekonomi Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği açıklamada, ekonomik politikaların sadece Bakanlık tarafından belirlenmediğini belirtti ve yasama, yürütme ile yargı organlarının kararlarının ortak alındığını vurguladı. Son haftalarda İran ekonomisinin döviz ve altın kurlarındaki tarihi rekorlar, Meclis’te hükümetin ekonomi yönetimine karşı tepkilerin artmasına yol açtı. Himmeti, Meclis’teki savunmasıyla görevde kalıp kalmayacağını belirleyecek; ancak derinleşen ekonomik krizle birlikte siyasi baskılar artmakta ve Himmeti’nin azledilme olasılığı giderek kuvvetleniyor. 2 Mart’taki Meclis oturumu, İran’ın ekonomi yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyebilir.