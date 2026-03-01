İran Cumhurbaşkanı’ndan Hamaney İçin İntikam Mesajı

İran’a yönelik gerçekleştirilen ABD-İsrail operasyonlarında, ülkenin dini lideri Ayettullah Ali Hamaney ve birçok önemli isim yaşamını yitirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney’in vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

İNTİKAM MESAJI

Pezeşkiyan, yayımladığı taziye mesajında, “İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır” belirlemesini yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir,” şeklinde ifade etti.