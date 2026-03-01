İran Cumhurbaşkanı’ndan Hamaney İçin İntikam Mesajı

iran-cumhurbaskani-ndan-hamaney-icin-intikam-mesaji

İran’a yönelik gerçekleştirilen ABD-İsrail operasyonlarında, ülkenin dini lideri Ayettullah Ali Hamaney ve birçok önemli isim yaşamını yitirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney’in vefatına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

İNTİKAM MESAJI

Pezeşkiyan, yayımladığı taziye mesajında, “İslam ümmetinin büyük komutanının suikastı, dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaştır” belirlemesini yaptı. Cumhurbaşkanı ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir,” şeklinde ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Kararı Aldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durdurduğu iddiaları enerji piyasalarında endişe yarattı.
Gündem

Altın Fiyatları Tırmanışa Geçti 8 Bin Lira Aşıldı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle artan gerilim, altın ve gümüş fiyatlarını yükseltti. Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lira, gümüş ise 151 lira oldu.
Gündem

Hamaney’in Ölümüyle Yeni Dönem Başlıyor

Bir gazete, İran'ın dini lideri Hamaney'in ölümüyle ilgili detayları paylaşarak, ABD istihbaratının Hamaney'i uzun süre izlediğini ve Cumartesi sabahı yapılan toplantı sonrası müdahale edildiğini aktardı.
Gündem

İran’da Yeni Liderin Belirlenmesi İle İlgili Süreç Başladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden Dini Lider Hamaney'in yerine geçmek için sekiz aday öne çıktı. Adaylar arasında çeşitli yargı mensupları ve Hamaney'in yakın akrabaları bulunuyor.
Gündem

İran Dini Lideri Hamaney’in Ölümüyle Gerginlik Tırmanıyor

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdi. Ülkede 40 gün yas ve bir hafta resmi tatil kararı alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.