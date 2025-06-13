Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail Pişman Olacak

iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-israil-pisman-olacak

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara dair önemli bir açıklamada bulundu. Ulusa sesleniş konuşmasında, “İran’ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail’i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek” ifadelerine yer verdi.

LİDERLİĞE GÜVEN ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, İran halkına liderliklerine güvenmeleri ve onların yanlarında durmaları konusunda bir çağrı yaptı. Bu sözler, ülke içinde birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, halkı cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Yurt İçi Yerleşiklerin Kredileri Azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4.48 trilyon lira seviyesine geriledi.
Gündem

Türkiye, Orta Doğu’daki Gelişmeleri İzliyor

Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail'in İran'a saldırısı üzerine güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Fidan, toplantı sonrası ülke güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.