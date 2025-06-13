İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail Pişman Olacak

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara dair önemli bir açıklamada bulundu. Ulusa sesleniş konuşmasında, “İran’ın meşru ve güçlü yanıtı, İsrail’i yaptığı aptalca eylem için pişman edecek” ifadelerine yer verdi.

LİDERLİĞE GÜVEN ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, İran halkına liderliklerine güvenmeleri ve onların yanlarında durmaları konusunda bir çağrı yaptı. Bu sözler, ülke içinde birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, halkı cesaretlendirmeyi amaçlıyor.