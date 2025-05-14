İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump’a Cevap Verdi

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN TRUMP’A YANIT

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kirmanşah eyaletindeki bir konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ziyaretinde İran’a yönelik yaptığı suçlamalar ve tehditlere yanıt verdi. Pezeşkiyan, “Savaşı biz mi çıkarıyoruz yoksa bölge ülkelerine bomba ve füze veren siz mi?” diyerek Trump’ın açıklamalarına karşılık verdi.

TEHDİTLERE CEVAP

Pezeşkiyan, Trump’ın İran’ı hedef alan açıklamaları üzerine ABD’nin desteklediği İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekti. “Trump, İran’ın huzursuzluk sebebi ve tehlike kaynağı olduğunu söyleyen açıklamalarda bulundu. Biz mi bir yılda 60 bin kadın, çocuk ve bebeği yok ettik yoksa siz mi? O çaresiz halka ekmeği, suyu biz mi kestik?” ifadelerini kullandı.

ZORBALIĞA BOYUN EĞMEYİZ

Trump’ın tehditlerine karşı da Pezeşkiyan, “47 yıldır bu devleti ve milleti diz çöktürmeye çalıştılar ancak başaramadılar. Bölgemize gelip sloganlarla korkacağımızı ya da tehditler karşısında geri adım atacağımızı düşünmek aptalca bir düşüncedir. Hiçbir zorbaya boyun eğmeyiz.” yorumunu yaptı. Müzakere süreci ve enerji krizine dair eleştirilerine ise “Barış yapsalar da yapmasalar da biz bu ülkeyi inşa edeceğiz. Su, elektrik ve doğalgaz sorunlarımızı da çözmemiz uzun sürmeyecek.” şeklinde yanıt verdi.

BARİŞ VE KARDENLİK VURGUSU

İran’ın barış istediğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Bölgedeki tüm ülkelerle kardeşlik ve eşitlik paktı imzaladık. Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Halkımızın ve ülkemizin onurunu ve gururunu koruyoruz. Siz alçaklar ise bizim bilim insanlarımızı katlettiniz. Sizler ülkemizin namusu ve şerefi için mücadele eden alimlerimizi ve bilim insanlarımızı katleden teröristlersiniz.” dedi.