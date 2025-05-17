İran Cumhurbaşkanı: Tehditten Korkmamaktayız

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN TRUMP’A SERT TEPKİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turundaki açıklamalarına karşı sert bir yanıt veriyor. Tahran’da İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne ait bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, Trump’ın bölgede tehdit, güvensizlik ve ikili tavrın yayılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Pezeşkiyan, “Bir yandan barıştan söz ediyor, diğer yandan ise en gelişmiş toplu katliam araçlarıyla tehdit ediyor. Aynı anda hem barış savunucusu hem de öldürücü silahların destekçisi olunamaz. Bir başkanın ‘yıkıcı güce sahip bir silah ürettik’ demesi, barış ve küresel güvenlik mesajıyla çelişmektedir” şeklinde konuştu.

MÜZAKERE DAVETİ VE TEHDİTLERE YANIT

Pezeşkiyan, müzakerelere açık olduklarını vurgularken, “Asla tehditten korkmuyoruz. Düşmanların baskı ve korkutmayla İran milletini temel insan haklarından vazgeçirebilecekleri düşüncesi boş bir hayaldir” ifadesini kullandı. Yaptığı açıklamalarla müzakere yanlısı olduklarını belirtmeyi ihmal etmedi.

İSRAİL’İN SUÇLARI ÜZERİNE VURGU

Pezeşkiyan, İsrail’in Gazze’de işlediği suçlara da dikkat çekti. “Şimdiye kadar 60 binden fazla masum insanı vahşice katleden, su, gıda ve ilacın girişini engelleyen bir rejim, insan haklarını savunduğunu iddia ediyor” dedi. “Eğer soykırım yapanlar insanlık iddiasında bulunuyorsa, uluslararası toplum ahlaki ve hukuki ölçütlerini ciddi şekilde gözden geçirmelidir. Hem suç işleyip hem de adalet savunuculuğu yapılamaz” diye ekledi.

TEK TARAFLI EGEMENLİĞE TEPKİ

Uluslararası düzeyde adalet ve tutarlılık eksikliğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Eğer bir suçu savunmazsan seni barışa karşı gösteriyorlar ama suçlular gibi konuşursan seni insan hakları savunucusu ilan ediyorlar” diyerek bu yaklaşımın mantık dışı olduğunu söyledi. “Tek taraflı egemenliği kabul etmek, özgürlük ruhuna ve adalete aykırıdır” şeklindeki ifadesiyle adalet konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

HAMANEY’DEN TRUMP’A TEPKİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump’ın Orta Doğu turundaki açıklamalarına karşı sert eleştirilerde bulundu. “ABD Başkanı’nın bölgeye yaptığı ziyarette dile getirdiği bazı sözler, cevap verilmeye bile değmez” diyen Hamaney, bu ifadelerin hem Trump hem de ABD halkı için utanç verici olduğunu söyledi. “Onlarla işim yok, ancak bir iki cümleye dikkat etmek gerekiyor” ifadesiyle Trump’ın söylemlerini sorguladı.

GÜCÜ KATLIAM İÇİN KULLANDILAR

Hamaney, Trump’ın “Gücü barış için kullanacağız” ifadesine de tepki gösterdi. “Trump yalan söyledi. O ve ABD yetkilileri, şimdiye kadar gücü hep Gazze’de katliam yapmak, savaş çıkarmak ve kendi destekledikleri grupları korumak için kullandılar” şeklinde konuştu. Hamaney, Gazze’ye yönelik saldırılarda ABD’nin İsrail’e verdiği desteği hatırlatarak, “Evet, güç aslında barış ve güvenlik için kullanılabilir. Ama onlar gücü bu amaçla kullanmadılar” dedi.