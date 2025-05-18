İran’da Aşırı Tüketim Ve Elektrik Kesildi

ENERJİ TASARRUFU UYARILARI VE UYAN ABONELER

İran’ın başkenti Tahran’da Elektrik Şebekesi Takip ve Gözlem Merkezi, enerji tasarrufu konusundaki uyarılarına riayet etmeyen ve aşırı tüketim yapan abonelere yönelik bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, elektrik enerjisinin sürekliliği ve adil dağıtımını sağlamak amacıyla abonelerin tasarruflu kullanımda bulunmaları gerektiği vurgulandı. Tahran’da yapılan uyarıları dikkate almayarak aşırı enerji tüketimi sürdüren 1103 evin elektriğinin kesildiği belirtildi.

TASARRUFA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Yapılan açıklamada, tasarruflu kullanım çağrılarına uyarak enerji sürekliliğine katkıda bulunan abonelere teşekkürler ifade edildi. Ayrıca halka, elektrik tüketimini azaltmak için aşırı aydınlatmayı kısma, klimaları uygun sıcaklıklarda kullanma, yüksek enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda çalıştırmama ve çamaşır, bulaşık makineleri ile ütü gibi cihazları gece saatlerinde çalıştırma gibi yollarla destek olmaları istendi.

AŞIRI TÜKETİM SONUCU SEVKİYAT YAPILACAK

Açıklamada ayrıca, aşırı tüketim yapan abonelerin uyarı aldıktan sonra bu uyarıları göz ardı etmeleri halinde elektriklerinin kesileceği bilgisi verildi. Daha önce, aşırı enerji tüketimi nedeniyle birçok kamu kuruluşunun da elektrikleri kesildi. İran, dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip olan ülkelerinden biri olarak, son zamanlarda ekonomik yaptırımlar, yetersiz altyapı yatırımları ve artan enerji talebi nedeniyle ciddi bir enerji krizi yaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları, ülke genelinde giderek artan bir şekilde önem kazanıyor. Sıcak havalarda klimaların fazla kullanımı ile enerji talebinin artması, yetkililerin sık sık halka tasarruf çağrısı yapmasına neden oluyor.