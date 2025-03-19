İran’da Çarşamba Suri Kutlamalarında 19 Ölü

NEVRUZ BAYRAMI ÖNCESİ KUTLAMALARDA KANLI SON

İran’da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Nevruz Bayramı öncesi “Çarşamba Suri” kutlamaları bu sene acı bir şekilde sonuçlandı. Kutlamalarda, ateş üzerinden atlama, havai fişek ve maytaplarla yapılan etkinlikler yine birçok talihsiz olaya sebep oldu.

KAZALAR SONUCU AĞIR BİLANÇO

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, bu yılki kutlamalarda meydana gelen kazalar nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 568 kişinin yaralandığını bildirdi. Kutlamalar sırasında sıkça kullanılan el yapımı patlayıcılar durumun ciddiyetini artırdı.

YARALILARIN DURUMU VE TRAJEDİLER

Yektaperest, kutlamalar öncesinde patlayıcı madde hazırlarken hayatını kaybeden 6 kişiyi de vurgulayarak, yaralıların 338’inin uzuv kaybı yaşadığını, 1,557’sinin göz yaralanması geçirdiğini ve 1,531’inin ciddi yanıklar ile karşılaştığını açıkladı. Ayrıca, en fazla yaralanma vakalarının Tahran’da 1,049, Doğu Azerbaycan’da 866 ve Batı Azerbaycan’da 620 kişiyle yaşandığını belirtti.

AMBULANS HİZMETLERİ DE ETKİLENDİ

Olaylar sırasında 14 ambulansın zarar gördüğünü ifade eden Yektaperest, bu durumun bazı yaralıların ambulans içinde hayatını kaybetmesine yol açtığını da dile getirdi. Kutlamalar sırasındaki bu trajediler, toplumda büyük üzüntü yarattı.