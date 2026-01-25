İran’da Hamaney’in Yeraltına İndikleri İddia Edildi

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde başlamış olan protestolar sonrası tırmanan iç gerginlik ve dış müdahaleye karşı duyulan endişeler, ülke yönetiminin güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkarmasına sebep oldu. ABD’nin bölgeye askeri güç göndermesi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden oldu. Muhalif kaynaklar, Hamaney’in yeraltında gizlenmeye başladığını öne sürdü. Protestoların sert bir şekilde bastırılmasının ardından, Hamaney’in bu ayın başlarında Tahran’da bir sığınağa geçtiği aktarılırken, üst düzey yetkililerin güvenlik değerlendirmelerinin bu kararda etkili olduğu belirtildi. Güvenlik riskinin “benzeri görülmemiş” seviyelere ulaştığı iddia ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İran International’a göre, ABD’nin bölgeye önemli sayıda askeri varlık göndermesi üzerine İranlı yetkililerin, muhtemel bir ABD saldırısı tehdidinin arttığı konusunda endişeleri bulunuyor. Hamaney’in bu tehditten etkilenebileceği öngörüldüğü için güvenlik uzmanları, ona saklanma önerisinde bulundu. Hamaney’in, bu tavsiyeleri dikkate alarak yeraltı sığınağına inmeyi kabul ettiği ifade ediliyor. Hamaney’in ocak ayının başından itibaren bu sığınakta bulunduğu, kararın ise protestoların yaygınlaşmasıyla birlikte alındığı bildirildi. Hamaney’in kaldığı sığınağın yüksek güvenlik tedbirleriyle korunduğu ve “birbirine bağlı tünellerden” oluşan özel bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

İLETİŞİM SÜREKLİLİĞİ SAĞLANIYOR

Hamaney’in saklanma sürecinde devlet yönetiminde herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmaması adına yeni bir düzenleme yapıldığı belirtiliyor. Hamaney’in resmi işlemleri, oğlu Mesud Hamaney tarafından yürütülüyor. Mesud Hamaney, babasının ofisindeki günlük işlerin yürütülmesinden sorumlu olarak hükümet liderleriyle “ana iletişim kanalı” rolünü üstlenmiş durumda.

PROTESTOLARIN EKONOMİK YANSIMALARI

İran genelinde protestoların neden olduğu ekonomik kayıplar artış gösteriyor. İran Bilgisayar Mühendisleri ve Bilişim Sektörü Meslek Örgütü Başkanı Ali Hekimcevadi, internet kesintilerinin ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğini belirtti. Hekimcevadi, 28 Aralık 2025 tarihinde başlayan protestolar sonrası uygulanan kısıtlamaların maddi boyutuna vurgu yaptı. Entekhab haber sitesi, Hekimcevadi’nin “İnternetin kesilmesi, ülkeye günlük 2 ila 3 bin milyar tümen (yaklaşık 20 milyon 600 bin dolar) ekonomik zarar yüklüyor.” şeklindeki açıklamasını aktardı. Bu kesintilerden en fazla etkilenenlerin dijital işletmeler ve bilişim hizmetleri sunan firmalar olduğu ifade edildi. Hekimcevadi, bu rakamların yalnızca doğrudan ekonomik kayıpları kapsadığını, dolaylı faaliyetlerle olası kayıpların ise ayrıca değerlendirildiğinin altını çizdi.

CAN KAYBI SAYISI ARTMAKTADIR

Protestolar sırasında yaşanan can kaybına dair veriler güncellenmeye devam ediyor. Bir insan hakları ajansı, ülke genelinde olaylar sonucunda 40 bin 887 kişi gözaltına alındığını bildirirken, çıkan olaylarda 208 güvenlik görevlisi dahil toplamda 5 bin 459 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Önceki gün yayımlanan verilerde ölü sayısının 5 bin 137 olduğu belirtilmişti; bu durum, sahadan gelen doğrulamalarla güncellenmiş oldu.

EYLEMLERİN BAŞLANGICI

İran’daki protestolar, 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla ortaya çıkmıştı. Tahran’daki Kapalıçarşı’da esnaf öncülüğünde başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin farklı yerlerine yayıldı. Eylemlerde ekonomik taleplerin yanı sıra rejim değişikliği talepleri de öne çıkıyor. Tahran, 8 Ocak tarihinde protestoların artması üzerine ülke genelinde internet erişimini engelledi; bu kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı açıklanmıştı. Kesinti, İran’da yaşanan olaylara dair bilgi akışını önemli ölçüde kısıtlamış durumda.