İran’da Protestolar Büyüyor: Can Kaybı 35’e Ulaştı

İran’da YÜKSEK ENFLASYON PROTESTOLARI TIRMANIYOR

İran’da, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve hızla yayılmaya devam eden protestoların onuncu gününde can kaybı sayısı arttı. Açıklamalara göre, ülkede 31 eyaletin 27’sinde 257 farklı noktada süren protestolar sonucunda, 29’unun protestocu, 4’ünün çocuk, 2’sinin ise güvenlik güçleri olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Protestoların başladığı tarihten itibaren bin 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı ve bu olaylar esnasında 250 polis memuru ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güçlerinden 45 kişinin yaralandığı aktarıldı.

EKONOMİK NEDENLER ORTAYA ÇIKIYOR

İran riyali karşısında doların 140 bin bandını aşmasının ardından başkent Tahran’da hayat pahalılığına karşı tepkilerin yükselişe geçtiği görüldü. Haziran ayında yaşanan 12 gün süren savaş sonrasında ekonomik şartların ağırlaşması, yüksek enflasyon ve temel gıda ile tüketim ürünlerinde görülen fiyat artışları, geniş kesimlerde rahatsızlık oluşturdu. Bu durum, alım gücündeki sert düşüşle birleşince, halk arasında büyük bir huzursuzluk ortaya çıkmasına yol açtı. 28 Aralık 2025 tarihinde Tahran’ın güneyindeki ticaret bölgelerinde birçok esnaf kepenk kapatırken, yüzlerce İranlı da Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Tahran’daki protestoların ardından yapılan çağrılar neticesinde, gösteriler ülke genelinde kısa sürede yayıldı. Göstericilerin eylemleri, ekonomik koşulların yanı sıra siyasi taleplerle de birleşerek daha geniş bir çerçeveye oturdu. Bu durum, İran’daki sosyal huzursuzluğun ve ekonomik çalkantının büyüdüğünü gösteriyor.