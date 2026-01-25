İran’da Protestolar: Can Kaybı 5 Bin 459’a Ulaştı

iran-da-protestolar-can-kaybi-5-bin-459-a-ulasti

İran’da ekonomik sebeplerle başlayan ve rejim karşıtı bir boyut kazanan protestolar sonucunda can kaybı sayısı artıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylar neticesinde 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

CAN KAYBI REKOR KIRDI

Protestolar sırasında meydana gelen olaylarda 208 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 5 bin 459 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanıyor. Daha önceki bir açıklamada ölü sayısının 5 bin 137 olarak belirtildiği kaydedilmişti.

İRAN’DA PROTESTO DALGASI

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artması ile birlikte Tahran Büyük Çarşı’da esnafların önderliğinde başlayan gösteriler, ülke geneline yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta yaşanan şiddetli protestolar sonrasında, hükümet internet erişimini engelledi.

ÖLÜ SAYILARI GÜNCELLENİYOR

İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, gösteriler esnasında güvenlik güçleri ve siviller de dâhil olmak üzere toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu ölümlerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından gerçekleştiği belirtiliyor. İran’daki gösteriler azalmış görünse de, ABD merkezli kaynaklar daha fazla vakayı doğrulayıp ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mısır’dan Barış Konseyi Vurgusu ve Refah Talepleri

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Barış Konseyi'ne başvurarak, İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep etti. Dışişleri Bakanı, ABD'li yetkili ile bölgesel konuları görüştü.
Gündem

Aynularab’a 24 Araçlık Kış Yardımı Gönderildi

Suriye hükümeti, YPG'nin kontrolündeki Aynularab bölgesine insani yardım malzemesi taşıyan 24 araç gönderdi.
Gündem

Endonezya’da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Bandung'daki heyelan sonucu 11 kişi öldü, yüzlerce kişi tahliye edildi. Bu durum, ulusal düzeyde acil yardım taleplerini artırdı. Olayın etkileri sürüyor.
Gündem

Silivri ve Avcılar’da Deniz Seviyesi Dikkat Çekici Şekilde Düştü

Silivri'de deniz seviyesi yaklaşık 200 metre geri çekilirken, Avcılar'da bu mesafe 15 metre olarak ölçüldü. Bu durum, Silivri sahilinde adacıkların oluşmasına neden oldu.
Gündem

Türkiye’de Su Ürünleri Üretiminde Rekor Avcılar 500 Ton Torik Yakaladı

İstanbul ile Tekirdağ açıklarında meydana gelen torik akını, balıkçıların umutlarını artırarak sektörde canlılık sağladı. Yılbaşından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.