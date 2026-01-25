Arseniy Batagov için Bournemouth’un Yüksek Teklifi

arseniy-batagov-icin-bournemouth-un-yuksek-teklifi

Trabzonspor’un genç ve yetenekli savunmacısı Arseniy Batagov, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Ukraynalı futbolcuyla ilgilenen son ekip ise Bournemouth oldu. İngiliz ekibi, transfer için belirlediği başlangıç bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı.

İNGİLİZ EKİBİ ANLAŞMAYA YAKIN

Bordo-mavililerin, Batagov için 30 milyon euro talep ettiği ve iki tarafın bir anlaşmaya oldukça yakın olduğu bildiriliyor. Pazarlıkların gelecek hafta içinde sonuçlanması bekleniyor ve bu gelişmeyle birlikte Batagov’un İngiltere’ye transfer olması gündemde.

TEKLİFLERİN HEPSİ REDDEDİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor’un Batagov için Benfica’dan 22, Nottingham Forest’ten 12 ve Lazio’dan ise 12 milyon euroluk gelen teklifleri geri çevirip, daha yüksek bir bedel talep ettiği belirtiliyor. Transferde Batagov için 28 milyon euroya kadar çıkıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Zorya Kulübü’nden 1.8 milyon euro karşılığında kadroya katılan Batagov’un Trabzonspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 23 yaşındaki stoper, bu sezon bordo-mavili forma altında 22 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı.

PRESİDENT DOĞAN’DAN BİLGİLER

Bunun yanı sıra Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, yakın zamanda yaptığı bir canlı yayınında Batagov için gelen tekliflerle ilgili olarak, “Birçok oyuncumuza çok ciddi teklifler var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah.” şeklinde ifadelerde bulundu.

