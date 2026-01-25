Okan Buruk Deplasmanda 50. Galibiyetine Ulaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 yenerek sarı-kırmızılıların başında çıktığı 64. deplasman maçında 50. galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle Buruk, Galatasaray ile yeni rekorlara imza attı. 52 yaşındaki teknik adam, Süper Lig tarihinde 50. deplasman zaferine en hızlı ulaşan teknik direktör olma unvanını kazandı. Bu alanda onu 80 maçta 50 galibiyet elde eden Fatih Terim (Galatasaray), 95 müsabakada 50 galibiyet kaydeden Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 karşılaşmada 50 galibiyet elde eden Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

GALATASARAY’IN BAŞINDA 182. MAÇINA ÇIKTI

Okan Buruk, Galatasaray’ın teknik direktörü olarak 182 resmi müsabakada görev yaptı. 129 Süper Lig, 16 Ziraat Türkiye Kupası, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi, 12 UEFA Avrupa Ligi, 8 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 4 TFF Süper Kupa karşılaşmasında bulunmuş olan Buruk, bu süreçte 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

5 KUPA KAZANDI

Okan Buruk’un sarı-kırmızılı ekip ile birlikte kazanmış olduğu 5 kupa sevinci bulunuyor. Teknik direktörlük kariyerinin 4. sezonunu geçiren Buruk, Galatasaray ile 3 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa zaferi elde etti.

EN ÇOK GALİBİYET ALAN 3 TEKNİK DİREKTÖR ARASINDA

Galatasaray tarihinin en fazla galibiyet sayısına ulaşan 3 teknik direktöründen biri olan Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 132 galibiyet elde etti. Bu başarıda önünde, 333 galibiyetle Fatih Terim ve 218 galibiyetle Gündüz Kılıç bulunuyor.

PUAN REKORUNU KIRDI

Okan Buruk’un yönetimde Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puanı toplayan takım oldu. 2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 102 puan toplayarak ligin puan rekoruna ulaştı. Ekip, Fenerbahçe’nin 1988-1989 sezonunda elde ettiği 93 puanlık rekoru kırarak, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olmayı başardı.

İKİ SEZON ÜST ÜSTE 90 PUANI GEÇTİ

Okan Buruk’un teknik direktörlük döneminde Galatasaray, iki sezon üst üste 90 puanı geçmeyi başardı. İlk şampiyonluğunda 2022-2023 sezonunda 88 puan elde eden takım, sonrasında 2023-2024 sezonunu 102 puan ile tamamlayarak ve 2022-2023 sezonunu 95 puanla tamamlayarak Süper Lig’i kazandı. Bu, Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk ekip olma başarısını da getirdi. Buruk, Galatasaray’daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda 2,68 ve üçüncü sezonunda 2,63 puan ortalaması ile dikkat çekti.

BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ELDE EDEN TAKIM

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elinde bulunduruyor. Söz konusu sezonda 38 maçta 33 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, bir sezonda en yüksek galibiyet sayısını yakalamış oldu. Önceki rekor ise Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye ait olan 29 galibiyet sayısıydı.

ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU

Galatasaray, Okan Buruk’un liderliğinde, lig tarihinde üst üste en fazla maçı kazanma rekorunu kırdı. 2023-2024 sezonunda Süper Lig’in 20-36. haftaları arasında 17 maçlık galibiyet serisi elde etti. Aynı zamanda Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda üst üste en fazla galibiyet alan takım unvanını da koruyor.

75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Okan Buruk, Süper Lig’de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olarak kayıtlara geçti. Ligin 17. haftasında Kayserispor’u 5-1 yenerek 90. lig maçında 75. galibiyetini almış oldu. Buruk, Christoph Daum’un elindeki 103 maçta 75 galibiyet rekorunu geçmeyi başardı.

LİGİN EN İYİ BAŞLANGICINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Galatasaray, 7. haftada Corendon Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde ilk 7 maçını kazanarak tarihindeki en iyi başlangıca imza attı.

GÖZÜ FATİH TERİM’İN REKORUNDA

Okan Buruk, bu sezon

şampiyonluk hedefliyor ve Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim’in rekorunu egale etmeyi amaçlıyor. Fatih Terim, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray’a dört sezon üst üste şampiyonluk yaşattı. Buruk, eğer bu sezonu da lider tamamlayabilirse, Terim’in rekoruna ortak olmayı hedefliyor.