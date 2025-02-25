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İran’da Terör Örgütüne Operasyon Yapıldı

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ÇABAHAR KENTİNDE GÜVENLİK OPERASYONU

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde hareketli anlar yaşandı. İran güvenlik güçleri, bu bölgedeki bir binaya gerçekleştirecekleri operasyon için harekete geçti.

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA YAŞANDI

Baskın sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kudüs Karargahı’ndan yapılan açıklamada, operasyonda 6 teröristin tutuklandığı, ayrıca 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonun gerçekleştirildiği bina, örgüt tarafından operasyonel amaçlarla kullanılıyordu. Operasyon sonucunda içeride çok sayıda silah, askeri teçhizat ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

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