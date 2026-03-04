Ekonomik Etkiler: Türkiye’nin İran Savaşına Tepkisi

Türkiye, İran çatışmasından dolaylı yoldan etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Ekonomik uzmanlar, geçtiğimiz Pazar günü piyasalarda denge sağlama amacıyla çeşitli tedbirler alsa da borsa ve faiz oranlarında beklenen politikaların dışına çıkışlar gözlemlenmeye başladı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışma, Körfez ülkelerine sıçrayarak Orta Doğu’yu ateş çemberine dönüştürdü. Hürmüz Boğazı’ndan geçişler ya da mevcut durumda bulunanların çıkmaları giderek zorlaşırken, hava yolu şirketleri de seferlerini askıya aldı. Ticari olarak bölgeye ulaşım, karayolu dışında neredeyse durma noktasına geldi.

DOLAR, TL KARŞISINDA GÜÇLENEMİYOR

Dolar, diğer para birimlerine karşı değer kazanırken, Türk Lirası karşısında yeterli bir güç sergileyemedi. Merkez Bankası, Türk Lirası’ndaki değer kaybının önüne geçmek adına mevcut enstrümanları etkin bir şekilde kullanma çabasını sürdürüyor.

MERKEZ BANKASI’NIN İKİ ÖNLEMİ YERİNE ULAŞTI

Dezenflasyon sürecinin son aşamasında çıkan İran savaşının etkileri nedeniyle Merkez Bankası, Pazar günü iki yeni tedbiri duyurdu. Bu önlemlerden biri, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi; diğeri ise Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemlerinin başlatılmasıydı.

MEVDUAT FAİZİNDEKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 44’E ULAŞTI

Merkez Bankası, bankalara yüzde 37 ile fonlama yerine yüzde 40’la fonlama yapmaya başladı. Bu değişikliğin de etkisiyle, bir aylık mevduat faizlerinde artış yaşanarak yıllık oranların yeniden yüzde 40 seviyelerine çıktığı gözlemlendi. Günlük mevduat yapanlar için ise yıllık faizler yüzde 44 seviyelerine ulaştı. Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirledi.

