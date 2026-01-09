İran’daki Karışıklıklar Uçuşları Geçici Olarak Durdurdu

İran’daki huzursuzluk nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, ülkeye gerçekleştirdikleri uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak tarihlerinde toplamda 17 uçuşunu iptal etti. Söz konusu uçuşlar, Tahran, Tebriz ve Meşhed’e yapılması planlanıyordu.

AJET SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran’a yapmayı planladığı 6 seferi iptal ettiğini duyurdu. Şirketin bu hamlesi, bölgedeki karışıklıklardan kaynaklanıyor. Pegasus da bugün gerçekleştireceği uçuşların iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı.