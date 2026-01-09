İran’daki Karışıklıklar Uçuşları Geçici Olarak Durdurdu

iran-daki-karisikliklar-ucuslari-gecici-olarak-durdurdu

İran’daki huzursuzluk nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, ülkeye gerçekleştirdikleri uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak tarihlerinde toplamda 17 uçuşunu iptal etti. Söz konusu uçuşlar, Tahran, Tebriz ve Meşhed’e yapılması planlanıyordu.

AJET SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran’a yapmayı planladığı 6 seferi iptal ettiğini duyurdu. Şirketin bu hamlesi, bölgedeki karışıklıklardan kaynaklanıyor. Pegasus da bugün gerçekleştireceği uçuşların iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Goretti Fırtınası, İngiltere'de elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalarına yol açtı, on binlerce hane etkilenerek büyük zorluklar yaşandı.
Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.