İran’daki Protestolarda Can Kaybı 5 Bin 459’a Ulaştı

İran’da ekonomik sebeplerle başlayan ve rejim karşıtı bir hal alarak süren protestolar sonucunda can kaybında artış yaşanıyor. Ülkedeki olaylar neticesinde 40 bin 887 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

CAN KAYBI ARTMAKTA

Gözaltı sayısının yanı sıra, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı da endişe verici bir şekilde yükseldi. 208 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 5 bin 459 kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Daha önce 5 bin 137 olarak açıklanan ölü sayısının güncellendiği belirtiliyor.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARIN GELİŞİMİ

28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızlı bir değer kaybı yaşamasıyla Tahran Büyük Çarşı’da esnafların öncülüğünde başlayan gösteriler, hızla tüm ülkeye yayıldı. 8 Ocak’ta başkent Tahran’da şiddetlenen olaylarla birlikte, hükümet internet erişimini kısıtlama kararı aldı. İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÖLÜ SAYILARI GÜNCELLENMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, bu ölümlerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu ifade ediliyor. 690 kişi hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşılmadığı aktarıldı. İran’da gösterilerin azalmasına rağmen, daha fazla vakanın doğrulandığı ve ölü ile gözaltı sayılarının düzenli olarak güncellenmeye devam ettiği vurgulanıyor.