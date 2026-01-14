Gazipaşa’da Kamyonet Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

gazipasa-da-kamyonet-carpismasi-1-kisi-yaralandi

KAZA GAZİPAŞA’DA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gazipaşa Pazarcı Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Deniz yönünde çarşı istikametine seyir halindeki Yusuf T. yönetimindeki 07 AGE 526 plakalı kamyonet, Uğur Mumcu Caddesi’nden Gümrük Sokağı’na geçmeye çalışan Bayram Y. idaresindeki 33 AIL 347 plakalı kamyonetle çarpıştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle Bayram Y. yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralının, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme süreci başlatıldığı belirtildi.

