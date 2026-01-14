Kırıkhan Reyhanlı Yolunda Otomobil Minibüs Çarpıştı

kirikhan-reyhanli-yolunda-otomobil-minibus-carpisti

KAZA, KIRIKHAN-REYHANLI YOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, kaza meydana geldiği yer Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerindeki Karasu köprüsü mevkii oldu. Volkswagen marka 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatma durumu yaşadı.

MİNİBÜSTE YETERSİZ KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Kaza sırasında araçlarda sıkışan 7 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, 6 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı.

