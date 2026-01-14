Samanlı Mahallesi’ndeki Ahşap Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

samanli-mahallesi-ndeki-ahsap-palet-fabrikasinda-yangin-kontrol-altina-alindi

Samanlı Mahallesi’nde YANGIN MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, Samanlı Mahallesi’nde yer alan bir ahşap palet fabrikasında, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye intikal etti.

BİR ANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği müdahale ile yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, kentin birçok noktasından net bir şekilde görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın soğutma işlemlerine geçilirken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

