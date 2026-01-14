Rezan Epözdemir Cezaevinden Tahliye Oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 2021 yılında tutuklu olan iki kişinin tahliyesi ve ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık etmek ve bu süreçten menfaat sağlamak iddiasıyla bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

RÜŞVET İDDİALARI VE HAPİS TALEBİ

Soruşturma sürecinde hazırlanan iddianamede Epözdemir’in rüşvete aracılık etme suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi ve İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Dosyada, eski savcı Cengiz Ç.’nin de sanık olarak bulunması sebebiyle yargılamanın Yargıtay’da birleştirildiği bildirildi.

TAAHHÜTLE TAHLİYE

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yürütülen dava çerçevesinde Rezan Epözdemir’in yurt dışı çıkış yasağı belirtilerek, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Epözdemir, cezaevinden salıverildi.