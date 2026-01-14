Rezan Epözdemir Cezaevinden Tahliye Oldu

rezan-epozdemir-cezaevinden-tahliye-oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkında 2021 yılında tutuklu olan iki kişinin tahliyesi ve ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık etmek ve bu süreçten menfaat sağlamak iddiasıyla bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

RÜŞVET İDDİALARI VE HAPİS TALEBİ

Soruşturma sürecinde hazırlanan iddianamede Epözdemir’in rüşvete aracılık etme suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi ve İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Dosyada, eski savcı Cengiz Ç.’nin de sanık olarak bulunması sebebiyle yargılamanın Yargıtay’da birleştirildiği bildirildi.

TAAHHÜTLE TAHLİYE

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde yürütülen dava çerçevesinde Rezan Epözdemir’in yurt dışı çıkış yasağı belirtilerek, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Epözdemir, cezaevinden salıverildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Edirne Emniyetinden İstanbul’da Koordineli Operasyonlar

Edirne'deki emniyet birimleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla haklarında arama kararı bulunan 3 firari şahsı yakaladı.
Gündem

Edirne’de Hırsızlık Şüphelisi Tek Tek Takip Edildi

Edirne'de iş yerlerinden hırsızlık yapan bir kişi, polis ekiplerinin 4 gün süren takibiyle ele geçirildi.
Gündem

Bursa’da Ahşap Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ahşap palet fabrikasında yangın meydana geldi. Yangınla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Osmaniye’de Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Osmaniye'de bir trafik kazasında işçi taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 7 kişi yaralandı.
Gündem

Doğalgaz Santraline Yeni Ünitelerle Üretim Artışı Sağlanacak

İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santrali'ne 38 yıllık 9 üniteye ek olarak 2 yeni modern ünite kurulacak, böylece verimlilik en az yüzde 40 artacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.