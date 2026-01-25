İran’daki Protestoların Ekonomik Etkileri Açıklandı

İran’da, milli paranın değer kaybetmesi ve kötü giden ekonomi protesto edildi. Gösteriler sonucunda 5 bin 459 kişi yaşamını yitirirken, 40 bin 887 kişi gözaltına alındı. Protestoların başlamasıyla birlikte 8 Ocak’ta kesilen internetin, ülke ekonomisine günlük 20 milyon 600 bin dolarlık bir doğrudan zarar verdiği bildirildi.

İNTERNET KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN SEKTÖRLER

İran Bilgisayar Mühendisleri ve Bilişim Sektörü Meslek Örgütü Başkanı Ali Hekimcevadi, 28 Aralık 2025’te başlayan gösterilere bağlı olarak yönetim tarafından gerçekleştirilen internet kesintisinin ekonomik maliyetleri hakkında bilgiler verdi. Hekimcevadi, “İnternetin kesilmesi ülkeye günlük 2 ila 3 bin milyar tümen ekonomik zarar yüklüyor.” şeklinde konuştu. Dijital işletmeler ve bilişim hizmetleri sunan şirketlerin en fazla etkilendiği, bu işletmelerin gelirlerinin büyük bir kısmının sürekli internet erişimine bağlı olduğu ve mevcut koşullarda faaliyetlerinde büyük bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

DOLAYLI ZARARLAR GÖZARDI EDİLMEMELİ

Hekimcevadi, yaşanan ekonomik kayıpların yalnızca “doğrudan” kayıpları kapsadığını dile getirerek, güven kaybı, uluslararası sıralamadaki gerilemeler, yatırım kaçışları ve beyin göçü gibi “dolaylı” zararların hesaplamalara dahil edilmediğini vurguladı.

TİCARETTEKİ SORUNLARIN ARTIŞI

Ayrıca, Fararu haber sitesine göre, İran Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş insanları ve tüccarların internete erişimde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Açıklamada, “Sadece İran Ticaret Odası’na birkaç sistem yerleştirildi ancak bunlar bu kadar çok sayıda tüccar için yeterli ve kullanılabilir değil. Yurt dışındaki ortaklar ve müşterilerle iletişim sağlamak son derece zorlaştı.” denildi.

İNTERNETİN KESİLMESİ VE ETKİLERİ

İran’da geçtiğimiz ay başlayan protestoların şiddet olaylarının artmasına neden olmasıyla birlikte, polisin sert müdahalesinin ardından 8 Ocak’ta internet erişimi kesilmişti. Ülkede yaklaşık 18 gündür internetin sağlıklı çalışmadığı ve toplam doğrudan ekonomik zararın 370 milyon doların üzerinde olduğu kaydedilirken, 1 doların yaklaşık 145 bin tümen seviyesinde işlem gördüğü bilgisi verildi.

PROTESTOLARIN GÖRÜNÜMÜ

28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybedip ekonomik sıkıntıların derinleşmesi neticesinde Tahran Büyük Çarşı’da esnaf önderliğinde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta artan şiddet olayları ardından yönetim internet erişimini kısıtlamaya gitmişti.