İran’daki Türkler Türkiye’ye dönüyor

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI SONUCU İRAN’DA GERGİNLİK

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasındaki artan gerginlik sebebiyle Türkiye sınırına yakın olan İran’da bir dizi hava saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılar sonucunda pek çok kent vuruldu.

TÜRK VATANDAŞLARI GERİ DÖNÜYOR

İran’da iş ve seyahat amacıyla bulunan Türk vatandaşları, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısından Türkiye’ye dönüş işlemlerine başladı.

İRAN’DA DURUM GİDEREK İÇİN KÖTÜLEŞİYOR

İsrail, sabah saatlerinde Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine hava saldırıları düzenledi.

BİR RESMİ TATİL OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

Yaşanan gerginliğin ardından, İran’da resmi tatil olmasına rağmen benzin istasyonlarında yoğun kuyruklar oluştu. Bu sırada Türk vatandaşları Esendere sınır kapısından Türkiye’ye geçiş yaptı. Ayrıca sınır kapısında yoğunluk gözlemlenmedi.

Zeki Gürdal, “İnşallah kısa sürede bu gerginlik biter. Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail’in İran’ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. Biz İran’dan döndük, Türkiye’ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarında araç kuyrukları gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen sona erer” şeklinde konuştu.