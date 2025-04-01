İran’dan ABD’ye: Nükleer Zorlamayın

İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTESİ VE ABD’YE MESAJ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda yayınlanan bir programda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Laricani, ABD’nin İran’a yönelik tehditleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İran’ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu vurgularken, Hamaney’in kitle imha silahlarına karşı verdiği fetva doğrultusunda böyle bir yola başvurmadıklarının altını çizdi.

BASKI DEVAM ETSE, İRAN BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEK

Laricani, ABD’ye seslenerek, “İran bunu istemiyor, ancak siz baskı uyguladığınız takdirde halk, ülkenin güvenliği için bunu yapmamız gerektiği yönünde baskı yapacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Eğer siz ya da İsrail bir saldırı başlatırsanız, İran’ı başka seçeneklere zorlamış olursunuz. Bu durum sizin çıkarlarınıza hizmet etmez. Bu yüzden tutumunuzu gözden geçirin” ifadeleri ile Washington ve Tel Aviv’e açık bir uyarıda bulundu.