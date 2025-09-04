İran’dan Hamle: Avustralya Büyükelçisi Ayrıldı

AVUSTRALYA’NIN İRAN’A BÜYÜKELÇİSİNİ İSTEMEMESİ

Avustralya, İran’ın ülkedeki Yahudilere yönelik yaptığı iki eylemle ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti. İran ise bu suçlamaları reddederek, iddiaların arkasında İsrail’in bir komplosu olduğunu savunuyor. “Sky News Australia” tarafından 28 Ağustos’ta yayımlanan bir habere göre, İsrail istihbaratından gelen bir ihbar, Avustralya’nın ülkedeki Yahudilere düzenlenen iki saldırının İran ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardığını yazdı.

İRAN’DAN CEVAP GELDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya’nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya’nın İran’daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran’dan çıktı.” ifadelerine yer verdi.

Bekayi, İran’a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu belirtti. İran Sözcüsü, Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararının haksız olduğunu ifade etti ve “İlişkilerdeki bu azalmayı memnuniyetle karşılamıyoruz çünkü bunun için hiçbir sebep veya gerekçe olmadığına inanıyoruz ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor.” dedi.