İran’dan karşı adım: Avustralya Büyükelçisi Ayrıldı

AVUSTRALYA’NIN EYLEMİ VE İRAN’IN TEPKİSİ

Avustralya, İran’ın ülkedeki Yahudilere yönelik iki saldırıyla ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti. İran ise bu suçlamaları reddederek, bunun arkasında İsrail’in bir komplosunun olduğunu öne sürdü. 28 Ağustos’ta “Sky News Australia” tarafından yayımlanan habere göre, Avustralya’nın ülkedeki Yahudilere yönelik düzenlenen iki saldırının İran’la bağlantılı olduğuna dair, İsrail istihbaratından gelen bir ihbar ortaya çıktı.

DIPLOMATIK İLİŞKİLERDEKİ AZALMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, verdiği açıklamada, “Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya’nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya’nın İran’daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran’dan çıktı” dedi. Bekayi, ayrıca, İran’a yöneltilen antisemitizm suçlamalarının gülünç ve asılsız olduğunu vurgulayarak, Avustralya hükümetinin diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararının haksız olduğunu ifade etti. Bekayi, “İlişkilerdeki bu azalmayı memnuniyetle karşılamıyoruz çünkü bunun için hiçbir sebep veya gerekçe olmadığına inanıyoruz ve bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor.” diye ekledi.