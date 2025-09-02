İran Dışişleri Sözcüsü, ABD’nin Güvenilir Olmadığını Belirtti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin Açıklamaları

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkenin dış politikası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki soruya verdiği yanıtında, İran-ABD ilişkilerinin geleceğinin geçmişteki eylemler göz önünde bulundurulmadan tartışılamayacağını dile getirdi. Bekayi, “Müzakereler sırasında ABD’nin desteğiyle İsrail’in saldırganlığına uğradık. Siyonist rejim, ABD ile koordinasyon içinde İran’a yönelik yasa dışı saldırılar düzenledi.” dedi. Ayrıca, ABD’nin nükleer müzakereler konusunda başından beri iyi niyetle hareket etmediğini savundu.

Avrupa’nın BM Yaptırımlarına Tepkisi

Bekayi, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden uygulama çabalarını “sorumsuz, mantıksız ve yasal dayanaktan yoksun” olarak tanımladı. Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Bekayi, “İran’ın anlaşmaya uymadığından bahsediyorlar ama hangi anlaşmadan söz ettiklerini kendilerine sormaları gerekir.” ifadelerini kullandı.

İran’ın Yasal Adımları

Ayrıca, İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecinin tamamen yasal olduğunu vurgulayan Bekayi, bu sürecin ABD’nin çekilmesine ve Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine bir yanıt teşkil ettiğini belirtti. İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Ajans ile Güvenlik Anlaşması’na bağlı olduğunu hatırlatan Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile temasların devam ettiğini belirtti. Son saldırılar nedeniyle yeni işbirliği protokolünün İran Meclisi’nin incelemesinde olduğunu ifade eden Bekayi, geçtiğimiz hafta UAEA müfettişlerinin Buşehr’deki yakıt değişimini denetlemek üzere İran’a geldiğini ancak şu anda ülkede herhangi bir denetim yapılmadığını ve müfettiş bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, UAEA ile yeni işbirliği protokolü için son dönemde iki tur görüşme gerçekleştirilse de henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını kaydetti.