İran, Fransa’nın Penahi’ye desteğine karşılık verdi

İRAN, FRANSA’NIN DESTEKLEME KONUŞMASINA CEVAP VERİYOR

İran, Cannes Film Festivali’nde ödül alan ünlü İranlı muhalif yönetmen Cafer Penahi’nin ülkede ‘özgürlük’ için yaptığı çağrının ardından Fransa’nın desteğini dikkate alarak, bu ülkenin Tahran Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Cannes Film Festivali’nde ‘Sadece Bir Kazaydı’ adlı film ile Altın Palmiye ödülünü kazanan Penahi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “tüm İranlıları özgürlük için birleşmeye” davet etti. Bu konuşma, devlet kontrolündeki medya kuruluşlarında eleştirilere sebep oldu. Fars Haber Ajansı, Penahi’ye Altın Palmiye ödülünün ‘siyasi nedenlerle’ verildiğini iddia ederken, Öğrenci Haber Ağı SNN ise onu ‘ülkesini satan bir ajan’ olarak tanımladı.

PENAHi’YE DESTEK VEREN FRANSA BAKANI

Penahi’nin özgürlük çağrısına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, X sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım ile destek verdi. Barrot’un mesajında, “Cafer Penahi, İran rejiminin baskısına karşı bir direniş sembolü olarak özgürlük mücadelesi veren herkes için umutları yeniden canlandıran bir Altın Palmiye ödülünü hak etti” ifadeleri yer aldı. Bu durumun ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın maslahatgüzarını çağırıp, Fransız bakanın açıklamalarını “İran’ın iç işlerine açık bir müdahale” olarak değerlendirdi.

İRANLI BAKANDAN FRANSA’YA CEVAP

Fransa’nın Penahi’nin özgürlük çağrısına verdiği destek hakkında X sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa’nın insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sağladığı destek hakkında bir ekran görüntüsü yayımlayarak, “Fransa’nın insan hakları konusundaki ikiyüzlülüğü, İsrail rejimi ve bu rejimin savaş suçlarına yaklaşımı kadar belirgin değildir. İranlılara ders verme konusunda bir ahlaki otoriteniz yok” ifadelerini kullandı.

PENAHi’NIN GEÇMİŞİ

Cafer Penahi, 2010 yılında bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan olaylara destek verdiği için 6 yıl hapis cezası almıştı. Cezası infaz edilmeyen Penahi, Mahsa Emini gösterileri sırasında protestoculara karşı güç kullanımını eleştiren bir bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle Temmuz 2022’de tutuklanmıştı. Penahi, hapisten çıktıktan sonra ülkede mesleki faaliyetlerde bulunma yasağına tabi tutuldu.