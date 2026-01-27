İran Gösterilerinde Ölü Sayısı 6 Bini Geçti

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların derinleşmesi üzerine Tahran Büyük Çarşı’daki esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, ülke genelinde geniş bir yankı buldu. Olayların yaşandığı çok sayıda noktada, 41 bin 880 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

ÖLÜ VE GÖZALTI SAYILARI GÜNCELLENİYOR

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumu’na dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamasında, gösteriler sırasında yaşanan olaylar sonucunda güvenlik güçleri ve siviller de dahil olmak üzere toplamda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, ölenler arasında 2 bin 427’sinin silahlı terör grupları tarafından öldürülen güvenlik mensupları ve sivil vatandaşlar olduğu, geri kalan 690 kişi hakkında ise herhangi bir bilginin verilmediği ifade edildi.

GÖSTERİLER SON BULDU, GÜNCELLEMELER DEVAM EDİYOR

Görünen o ki, İran’daki gösteriler sona ermiş olmasına rağmen ABD merkezli bir insan hakları kuruluşu, yeni vakaların doğrulanmaya devam ettiğini belirterek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. Bu gelişmeler, olayların Türkiye sınırlarının ötesinde de dikkat çekici bir şekilde takip edildiğini gösteriyor.

