İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani Savaş Tehditlerine Yanıt Verdi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran’da basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Dış basında İran’a yönelik oluşturulmaya çalışılan savaş algısının, halk arasında kaygılara yol açtığını belirten Muhacerani, “SAVAŞA TAM HAZIRLIK İÇİNDEYİZ” ifadesini kullandı. “Savaş tehdidi koşullarında savaş davullarının sesini dış basında duyabiliyoruz. Elbette bu tehditle ilk kez karşılaşmıyoruz. Daha önce de çok aşamalı bir savaşın içinde olduğumuzun farkındaydık. Önceliğimiz sorunları diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak diğer seçenekler de gündemimizde yer alıyor. (Savaşa) Tam hazırlık içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.

İran’daki protesto olaylarında yaşamını yitirenlere dair duygularını ifade eden Muhacerani, “Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi hayatını kaybeden herkes için yas tutuyoruz. 3 binden fazla can kaybı az bir sayı değil. Söz konusu olan bir insanın hayatıdır. Emniyet güçlerimizin vahşice öldürüldüğünü unutmuyoruz. Bu zor günlerin yabancısı değiliz.” dedi. Ayrıca, ülkesinin bu zor süreçleri halkla iletişim kurarak aşacağına inandığını belirtti ve “Bu süreçten halk ile diyalog kurup meşru itirazlarını tanıyarak çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini ekledi.

Farklı bir yaklaşım benimsediklerini ve barışçıl gösterilerin liderleri ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Muhacerani, bazı üniversite yöneticilerinin öğrencilere karşı sert tutumları nedeniyle görevden alındığını aktardı. Protestolara ve şiddet eylemlerine yönelik incelemelerin sürdüğünü ve konuyla ilgili raporların kısa süre içinde yayımlanacağını da duyurdu.

SINIRLI İNTERNET ERİŞİMİ

İran’daki internet kesintileri hakkında açıklamalarda bulunan Muhacerani, güvenliğin tehlikede olduğu dönemlerde alınan tedbirlerin, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından değerlendirildiğini hatırlattı. “Güvenliğimiz tehlikede olduğu anlarda kurumların değerlendirmesine bağlı olarak çeşitli tedbirler alınmakta ve olası zararları da hesap edilmektedir.” diyen Muhacerani, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın internet erişimindeki kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduğunu, ancak mevcut koşulların bu kararların güvenlik kurulları tarafından alınması gerektiğini ortaya koydu. “İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor. Ancak toplum henüz bu imkana sahip değil.” şeklinde ifade etti.

