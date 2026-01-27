İran Hükümet Sözcüsü: Savaşa Tam Hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Açıklama Yaptı

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran’daki basın toplantısında önemli açıklamalara yer verdi. Dış basının İran hakkında bir savaş algısı oluşturduğunu vurgulayan Muhacerani, bu durumun İran halkında endişeye yol açtığını belirtti. “Savaş tehditleri koşullarında dış basında savaş davullarının sesini duyuyoruz” diyen Muhacerani, savaş tehdidi ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Diplomasi ile sorunları çözmeyi önceliklendirdiklerini ancak başka seçeneklerin de gündemde olduğunu kaydederek, “Tam hazırlık içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN YAS

İran’daki protestolarda yaşamını yitirenlere ilişkin Muhacerani, Cumhurbaşkanı’nın da vurguladığı gibi hayatını kaybeden herkes için yas tutulduğunu belirtti. “3 binden fazla can kaybı az bir sayı değil,” diyen Muhacerani, bu kayıpların insan hayatının önemiyle ilgili olduğuna dikkat çekti. Ayrıca emniyet güçlerinin de vahşice öldürüldüğünü unutmamak gerektiğini ifade eden Muhacerani, bu zor günleri aşmak için halkla iletişim içinde olmanın önemine dikkat çekti. “Bu süreçte halk ile diyalog kurup meşru itirazlarını tanıyarak çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz,” dedi.

PROTESTOLARA FARKLI YAKLAŞIM

Hükümetin protestolara yaklaşımını da değerlendiren Muhacerani, barışçıl gösterilerin liderleriyle görüşmelerin yapılmakta olduğunu aktardı. Ayrıca bazı üniversitelerdeki yöneticilerin öğrencilere karşı sert tavır takınmaları nedeniyle görevden alındığını vurguladı. Muhacerani, protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve bu konularla ilgili raporların önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

İNTERNET KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İran’daki internet erişimindeki kısıtlamalara da değinen Muhacerani, güvenliğin tehlikede olduğu dönemlerde alınan kararların Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından alındığını hatırlattı. Güvenlik tehditleri karşısında çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Muhacerani, “İş insanları ve tüccarlar internete sınırlı olarak erişebiliyor. Ancak toplum henüz bu imkana sahip değil,” dedi.