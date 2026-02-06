İran ile ABD Müzakereleri Umman’da Yeniden Başladı

İran ile ABD arasındaki gerginlik, uluslararası siyasetin kritik meselelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakereler, taraflar arasında dolaylı bir çatışma ortamının yeniden yükseldiği bir aşamada, ABD’nin Tahran’a yönelik askeri yığınaklarını artırdığı bir dönemde yeniden başlamış durumda.

UMMAN’DA TOPLANILDI

Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerde, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde taraflar Maskat’ta buluştu. Bu görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderlik ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. İran’dan, Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de müzakerelerde yer alıyor. Witkoff’un yanında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner da müzakerelerde bulunuyor.

12 GÜNLÜK SAVAŞ SONRASI YENİ BİR GİRİŞİM

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren bir çatışmanın ardından yeniden başlamış durumda. Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonucunda kesintiye uğrayan bu diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin çabalarıyla yeniden gündeme geldi. Yenilenen müzakerelerde uranyum zenginleştirme ve mevcut yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması gibi meseleler, taraflar arasındaki başlıca anlaşmazlık noktası olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyen sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun dışarı çıkarılmasını istiyor. Amerikalı yetkililer ayrıca İran’ın füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği destek konularını müzakerelere dahil etmeyi planlıyor. Ancak İran, nükleer program dışındaki meselelerin müzakeresine katılmayacağını defalarca ifade etti.

CENTCOM KOMUTANI’NIN KATILIMI

ABD basınında yer alan haberlere göre, CENTCOM Komutanı Cooper’ın İran ile müzakerelere katılmak üzere Umman’a gideceği öne sürülüyor. Ayrıca, Associated Press (AP) de Amerikan yetkililerini taşıyan bir konvoyun Umman’ın başkenti Maskat’a ulaştığını bildirdi.