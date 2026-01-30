İran İle Gerginlikte Erdoğan Pezeşkiyan İle Görüştü

iran-ile-gerginlikte-erdogan-pezeskiyan-ile-gorustu

GÖZLER İRAN’DA

İran’daki ekonomik sorunlar sebebiyle gerçekleşen iç karışıklıklar, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditkar söylemleri dikkatle izleniyor. Türkiye, İran’daki bu gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra ABD ile bir mutabakat sağlama çabası içinde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, “bölgedeki tırmanan askeri gerilim” konu ile ilgili olarak masaya yatırıldı.

TÜRKİYE ABD İLE İRAN ARASINDA KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin azaltılması ve meselelerin çözülmesi için Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NI DA KABUL EDECEK

Ayrıca, Cumhurbaşkanımız, görüşme sırasında ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanı ile de bugün bir araya geleceğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

