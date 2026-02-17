İran’ın Anlaşma Açıklaması Altın Fiyatlarını Düşürdü

Altının ons fiyatı, İran’ın ABD ile gerçekleştirdiği nükleer müzakerelerde “anlaşmaya varıldığını” açıklamasının etkisiyle düşüşe geçti. ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turu Cenevre’de sona erdi. Tarafların temsilcileri, müzakerelerin ardından toplantı yerinden ayrıldı. Ancak İran tarafı, anlaşmaya ulaşmak ve Washington’un muhtemel bir askeri müdahalesini önlemek amacıyla gerekirse İsviçre’de günlerce hatta haftalarca kalmaya istekli olduklarını ifade etti.

GÖRÜŞMELER SONRASI DÜŞÜŞLER

Müzakerelerin tamamlanmasından yaklaşık bir saat sonra yapılan açıklamanın ardından hem petrol hem de altın fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Altın ons fiyatı, görüşmeler öncesinde 4 bin 918 dolar seviyesindeyken, anlaşma sonrası 4 bin 842 dolara gerileyerek şu an itibarıyla 4 bin 897 dolardan işlem görüyor.

Gümüş fiyatları da benzer bir düşüş sergiledi. ABD – İran görüşmeleri öncesinde 74,91 dolardan işlem gören gümüş, müzakerelerin ardından 72,70 dolara kadar geriledi.