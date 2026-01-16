İran’ın BM Temsilcisi ABD’nin Suçlamalarını Redetti

iran-in-bm-temsilcisi-abd-nin-suclamalarini-redetti

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, ABD’nin talebi doğrultusunda İran’daki gelişmeleri ele almak amacıyla acil olarak bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi’nde kritik açıklamalarda bulundu. Darzi, ABD’yi, BM’yi “asılsız suçlamalar ve açıklamalar için bir tiyatro ve gösteri alanına dönüştürmekle” suçladı. Darzi, “Bu toplantıyı talep eden ABD temsilcisinin, ülkesinin İran’daki huzursuzluğu şiddete sürüklemedeki doğrudan rolünü gizlemek için yalanlara başvurması son derece üzücüdür.” dedi. Darzi, İran’da 28 Aralık 2025’te meşru ekonomik taleplerle başlayan barışçıl gösterilerin, organize silahlı gruplar tarafından kasıtlı bir şekilde ele geçirilip şiddet olaylarına dönüştüğünü savundu.

İSRAİL’İN TEHDİDİ

İsrail’in ABD’yi İran ile yeniden bir askeri çatışmaya sürüklemeye çalıştığını belirten Darzi, ABD’nin insani bir yüz altında, İran’da siyasi istikrarsızlık ve askeri müdahale için zemin oluşturma çabası içinde olduğunu öne sürdü. Darzi, ABD’nin İran ile ilgili insani söylemlerine de eleştirel yaklaşarak, “Bunlar, ABD’nin uzun ve iyi belgelenmiş yasa dışı askeri müdahaleleri, rejim değiştirme operasyonları ve uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın sistematik ihlalleri ile ilgili sicili göz önüne alındığında özellikle alaycıdır.” dedi.

İRAN’IN CEVABI

İran’a karşı güç kullanma tehdidinin, uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Darzi, İran’ın çatışma hedeflemediğini ancak herhangi bir saldırganlık eylemine karşılık vereceğini ifade etti.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artması sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’sında esnaflar tarafından başlatılan gösterilerin ülke genelinde yayıldığı bildirildi. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sonrası ülke yönetimi internet erişimini kesme kararı aldı. İranlı yetkililer, olaylarda hayatını kaybeden veya yaralananların toplam sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde meydana gelen olaylarda 2 bin 615 kişinin öldüğünü, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor; en az 5 yeni gözaltı gerçekleşti. Eski futbolcu Ümit Karan dahil 18 kişi adliyeye sevk edildi. İki gözaltı oyuncu Melis Sabah ve Çağla Boz.
Gündem

Mihriban Yılmaz Cinayetinde Şok Edici Gelişmeler

İzmir'de 29 Aralık'tan beri kayıp olan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cinayet kurbanı olduğu belirlendi ve olayla ilgili dehşet verici detaylar ortaya çıktı.
Gündem

Otopark Ücretleri Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

Özel hastanelerde otopark ücretleri 400 TL'den başlaması, hasta yakınları arasında büyük tepkilere yol açtı. Tüketici hakem heyeti, otoparkların ücretsiz olması gerektiğini belirtti.
Gündem

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu İçin Olumsuz Cevap Aldı

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde yaptığı 15 milyon euro teklifini Inter tarafından yetersiz bulundu. Kulüp, milli oyuncu için 20-25 milyon euro aralığında bir fiyat belirledi.
Gündem

İran’dan ABD’ye Uyarı: Saldırıya Karşılık Vereceğiz

BM Güvenlik Konseyi, İran'daki protestoları ele almak için acil toplandı. İran temsilcisi, ABD'nin insani mazeretler sunarak askeri müdahaleyi meşrulaştırdığını iddia etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.