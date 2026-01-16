İran’ın BM Temsilcisi ABD’nin Suçlamalarını Redetti

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, ABD’nin talebi doğrultusunda İran’daki gelişmeleri ele almak amacıyla acil olarak bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi’nde kritik açıklamalarda bulundu. Darzi, ABD’yi, BM’yi “asılsız suçlamalar ve açıklamalar için bir tiyatro ve gösteri alanına dönüştürmekle” suçladı. Darzi, “Bu toplantıyı talep eden ABD temsilcisinin, ülkesinin İran’daki huzursuzluğu şiddete sürüklemedeki doğrudan rolünü gizlemek için yalanlara başvurması son derece üzücüdür.” dedi. Darzi, İran’da 28 Aralık 2025’te meşru ekonomik taleplerle başlayan barışçıl gösterilerin, organize silahlı gruplar tarafından kasıtlı bir şekilde ele geçirilip şiddet olaylarına dönüştüğünü savundu.

İSRAİL’İN TEHDİDİ

İsrail’in ABD’yi İran ile yeniden bir askeri çatışmaya sürüklemeye çalıştığını belirten Darzi, ABD’nin insani bir yüz altında, İran’da siyasi istikrarsızlık ve askeri müdahale için zemin oluşturma çabası içinde olduğunu öne sürdü. Darzi, ABD’nin İran ile ilgili insani söylemlerine de eleştirel yaklaşarak, “Bunlar, ABD’nin uzun ve iyi belgelenmiş yasa dışı askeri müdahaleleri, rejim değiştirme operasyonları ve uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın sistematik ihlalleri ile ilgili sicili göz önüne alındığında özellikle alaycıdır.” dedi.

İRAN’IN CEVABI

İran’a karşı güç kullanma tehdidinin, uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Darzi, İran’ın çatışma hedeflemediğini ancak herhangi bir saldırganlık eylemine karşılık vereceğini ifade etti.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artması sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’sında esnaflar tarafından başlatılan gösterilerin ülke genelinde yayıldığı bildirildi. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sonrası ülke yönetimi internet erişimini kesme kararı aldı. İranlı yetkililer, olaylarda hayatını kaybeden veya yaralananların toplam sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde meydana gelen olaylarda 2 bin 615 kişinin öldüğünü, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını aktardı.