İsrail, Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin geçerli olduğu Gazze Şeridi’nde yaşanan son gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.

SALGININ ETKİLERİ ARTMAKTA

Bakanlığın yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 1 kişinin cenazesi ile 7 yaralının sevk edildiği ifade edildi. Ayrıca, ateşkesin uygulanmaya başlandığı 10 Ekim tarihinden itibaren ölenlerin sayısının 629, ruble kurtarılanların sayısının 735 ve yaralı sayısının da 1,693 olarak kaydedildiği aktarıldı.

CAN KAYIPLARI KORKUNÇ RAKAMLARA ULAŞTI

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 72,096’ya yükseldiği belirtildi. Bunun yanı sıra yaralı sayısının ise 171,791’e ulaştığı bilgisi verildi.