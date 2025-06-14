İran’ın Tepkisi Çarpıcıydı! Demir Kubbe Yetersiz Kaldı

DÜNYA İÇİNDEKİ DURUMU VURGULAYAN FÜZE SALDIRISI

İran, iki dalga halinde gerçekleştirdiği 150 füzeyle Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kez vurdu. Görüntülere göre, en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası da imha edildi. Bu saldırılar, birçok sivil bina, konut ve işyerinde ciddi hasar oluşturdu. İsrail halkı, acil durumlarda sığınaklara kaçmak zorunda kaldı. Bazı İsrailliler ise evlerinin pencerelerinden Demir Kubbe ile İran füzelerinin havada dansını görüntülemeyi başardı. Ancak bu sefer, İsrail’in gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurmada etkili olamadı. Önceki saldırılarda 300’er füzeye karşı başarılı savunma yapan sistem, bu kez etkisiz hale geldi.

HIPERSONİK FÜZELERİN ROLÜ

Bu başarısızlığın arkasında yatan nedenlerden biri, İran’ın bu saldırıda daha fazla hipersonik füze kullanması olarak gösteriliyor. İran, saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen ve üstün manevra kabiliyetine sahip Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini tercih etti. Görüntülerde, Demir Kubbe füzelerinin etrafını saran İran füzelerinin hedeflerine hızla düştüğü dikkat çekti. Ayrıca, Demir Kubbe’nin kendi savunma füzeleriyle dost ateşi açtığı da gözlemlendi. Demir Kubbe’den düşen füzelerin bazı parçaları Tel Aviv’e düşerek tahribat oluşturarak durumu daha da kötüleştirdi.

SALDIRININ SONUÇLARI VE TELEF OLACAK HASAR

Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasar henüz net olarak bilinmiyor. Ancak Tel Aviv, İran füzelerinin isabet etmesiyle birlikte gerçek bir savaş alanına dönüşmüş durumda. Bu saldırı, hem sivil yaşam hem de askeri savunma açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Hayatta kalmak için sığınaklara yönelen halk, bu tür saldırıların getirdiği korku ve çarpıklıkla yüz yüze kalmaya devam ediyor.