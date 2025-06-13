İran Kaynakları: ‘Natanz Radyasyon Sızdırıyor’

BOMBALAMA SONUCUNDA RADYASYON SIZINTISI

İsrail tarafından hedef alınan Natanz Uranyum Zenginleştirme Sahası’nın havadan bırakılan bombalarla delindiği, İran kaynaklarınca bildirildi. Bu nükleer tesis, bazı kaynaklara göre radyasyon sızdırdı. Fakat İran, yer altına gömülü nükleer tesisin dışarıya radyasyon sızdırmadığını yineleyerek, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

NÜKLEER ENERJİ ORGANİZASYONU’NDAN AÇIKLAMA

İran Nükleer Enerji Organizasyonu, “Natanz üssündeki radyasyonu temizledikten sonra durumu değerlendirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu. İran kaynakları, “Fordow zenginleştirme sahası tamamen güvenlidir, İran’ın mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoku da güvenlidir” ifadelerine de yer verdi. Bu durum, İran’ın hedef alınan nükleer tesislerinden birinden ilk kez radyasyon sızdığını itiraf etmiş olması anlamına geliyor.

NÜKLEER TESİSLERİN SON DURUMU MERAK KONUSU

Tüm bu gelişmelere rağmen İran’daki nükleer tesislerin mevcut durumu hala merak konusu olmaya devam ediyor.