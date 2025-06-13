İran, Natanz Tesisinden Radyasyon Sızıyor

İRAN’DAKİ NÜKLEER TESİSİN HAVA SALDIRISIYLA HEDEF ALINMASI

İsrail’in hedef olarak seçtiği Natanz Uranyum Zenginleştirme Sahası, havadan gerçekleştirilen saldırılar sonucunda zarar gördü. Son gelişmelere göre, bu nükleer tesis radyasyon sızdırdı. Ancak İran kaynakları, yer altına inşa edilen nükleer tesisin aslında dışarıya radyasyon sızdırmadığını yineledi. Ayrıca sızıntının kontrol altına alındığını ifade etti.

NÜKLEER ENERJİ ORGANİZASYONU’NDAN AÇIKLAMA

İran Nükleer Enerji Organizasyonu, “Natanz üssündeki radyasyonu temizledikten sonra durumu değerlendirmemiz gerekiyor” şeklinde bir açıklama yaptı. İran kaynakları, “Fordow zenginleştirme sahası tamamen güvenlidir, İran’ın mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoku da güvenlidir” ifadelerini kullandı. Bu durum, İran’ın, daha önce hedef alınan nükleer tesislerden birinden radyasyon sızıntısı gerçekleştiğini kabul etmiş olduğunu gösteriyor.

NÜKLEER TESİSLERİN GÜVENLİĞİ HALA SORU İŞARETİ

İran’daki tüm nükleer tesislerin durumu ise hala merak konusu olmaya devam ediyor. Bu saldırı ve ardından gelen açıklamalar, uluslararası alanda önemli tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.