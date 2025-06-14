Dünya

İran Ordusu, Saldırılara Misilleme Yaptı

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İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran ordusu da karşılık olarak saldırılar başlattı ve İsrail’e yüzlerce balistik füze fırlatıldı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu İran halkına yönelik düşündüklerini açıkladı. Netanyahu, “İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı” olduğunu belirtti. Ayrıca, “İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu” ifadelerini kullandı ve “İran halkının bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi” dedi.

SIVIYORDA GERİLİM TOPLANTISI

Diğer taraftan, Netanyahu’nun İran ordusunun misilleme saldırısının ardından, bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı bilgisi alındı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu’nun çok sayıda bakan ve üst düzey savunma yetkilisiyle mevcut durumu değerlendirdiği aktarıldı. İran’dan yapılan iki dalga misillemenin sonrasında Netanyahu’nun güvenlik yetkilileriyle birlikte sığınakta bir araya geldiği vurgulandı.

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Dünya

İran, İsrail’in Saldırısını Hesaplayamadı mı?

İranlı yetkililer, İsrail’in beklenmedik saldırısını zamanında tahmin edemediklerini belirtti. Öte yandan, İranlı komutanın askeri operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.
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