İran Protestolarında Ölü Sayısı 3 Bin 117 Olarak Açıklandı

İran’da Protestolar Devam Ediyor

İran’da 28 Aralık’ta ulusal para biriminin ciddi şekilde değer kaybetmesiyle tetiklenen protestolar, zamanla rejim karşıtı bir hareket haline geldi. Sokaklarda artan şiddet olayları ile birlikte, ülkede farklı önlemler alınırken eylemler sırasında ölenlerin sayısına dair farklı iddialar gündeme geliyor.

İRAN’O YİTİRİLENLERİN SAYISI ‘3 BİN 117’ OLARAK AÇIKLADI

İran Şehit ve Gaziler Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki pek çok noktada yaşanan protestolar esnasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, yaşamını yitirenlerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu ifade edilerek, bu kişilerin “şehit” olarak nitelendirildiği kaydedildi. Öldürülenlerin büyük bölümünün, “silahlı saldırılar ve terör eylemleri sonucu yoldan geçen vatandaşlar ve gösteriler sırasında hedef alınmış protestocular” olduğu aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 5 BİNE ULAŞTI

Reuters’a bilgi veren bir yetkili ise, ölü sayısının 500’ü güvenlik personeli olmak üzere 5 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Yetkili, eylemcileri masum insanları öldürmekle suçladı.

SON FİTNE ABD’NİN ESERİ

Sokaklardaki olaylar sürerken, İran lideri Ali Hamaney, Tahran’da halka yaptığı konuşmada, “Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz, ABD Başkanı’nı hem can kayıpları hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR BELİRGİN

Protestoculara destek veren Trump, 13 Ocak’ta “İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda” dedi. 14 Ocak tarihli açıklamasında ise “Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok.” diyerek, 800’den fazla idamı iptal eden İran’a şükranlarını sundu.