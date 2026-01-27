İran Riyali Tarihi Düşük Seviyeye Geriledi

İran’da, ekonomik zorluklar sebebiyle ülke genelinde patlak veren protestolar sonrasında, İran para birimi riyal, ABD doları karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşarak 1 milyon 500 bin seviyesine geriledi. Ocak ayı boyunca riyal, dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 oranında bir değer kaybı yaşadı. İran Merkez Bankası’nın yeni başkanı Abdolnaser Hemmati, “Döviz piyasası doğal seyrinde ilerliyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

İRAN’DAKİ PROTESTOLAR

28 Aralık 2025 tarihinde İran’da yerel para biriminin döviz karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte, Tahran Büyük Çarşı’sında esnafların öncülüğünde başlayan gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sırasında yaşanan olayların ardından, ülke yönetimi internet erişimini kısıtladı. Gösterilerin sona ermesinin ardından internet erişimi son günlerde kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandı.

PROTESTOLARIN SONUÇLARI

İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu’na dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamada, gösteriler sırasında yaşanan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan, ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, protestolar sırasında çıkan olaylarla ilgili olarak 5 bin 848 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.