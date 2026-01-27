Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump ile Kritik Görüşme

cumhurbaskani-erdogan-dan-trump-ile-kritik-gorusme

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN’IN TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi duyuruldu. Bu görüşmede iki liderin, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki güncel durum, Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları, savunma sanayii ve ticari ilişkiler gibi konuların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde durdukları kaydedildi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini güçlendirmek için adımlara devam edeceklerini, ilişkilerin her alanda ileriye taşınmasının iki ülkenin ortak menfaati olduğunu ifade etti.

“SURİYE’DEKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’deki ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiklerini ve bu konuda ABD ile Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun hayırlı çalışmalara imza atmasını umduğunu dile getirerek, Gazze’deki insani felaketin sona erdirilmesi ve bölgedeki kalıcı barışın sağlanması ile Gazze’nin yeniden inşasına yönelik inancını vurguladı.

