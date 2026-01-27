Galatasaray Manchester City İçin Yola Çıktı

galatasaray-manchester-city-icin-yola-cikti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sekizinci ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba akşamı Manchester City ile oynayacağı maç için İngiltere’ye yola çıktı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla müsabakanın hazırlıklarını noktalayan takım, İstanbul Havalimanı’ndan özel jetle Manchester’a gitti. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında kendilerini destekleyen taraftarların imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

MANCHESTER KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray’ın Manchester City maçı için belirlediği aday kadroda şu isimler bulunuyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina.

