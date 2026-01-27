JOB Young Talent 2026 Staj Başvuruları Başladı

YILDIZ HOLDİNG’DEN STAJ FIRSATI: JOB YOUNG TALENT 2026 BAŞVURULARINA AÇILDI

Yıldız Holding, 15 yıldır öğrencilerin profesyonel deneyim kazanmalarına olanak tanıyan JOB Young Talent programının 2026 yılı için başvurularını açtı. Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine yönelik bu staj programı için başvurular, 22 Şubat 2026 tarihine kadar kabul ediliyor. İş dünyasının önde gelen staj programlarından biri olan JOB Young Talent, bugüne kadar 1.400’den fazla öğrenciyi proje bazlı stajlarla buluşturdu ve 2025 yılında yaklaşık 20 bin başvuru aldı.

STAJ PROGRAMI GÜVENİLİR KARIYER BAŞLANGICINI DESTEKLİYOR

Öğrencilerin yetkinlikleri doğrultusunda kariyerlerine en uygun başlangıcı yapmalarını amaçlayan JOB Young Talent, global düzeyde öğrenim ve profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri Yetenek Kazanımı kategorisinde ödüle sahip. 2026 itibarıyla staj odaklı yapılandırılan programa katılan adaylar, Yıldız Holding’in gıda ve perakende gibi farklı sektörlerdeki şirketleri ve markalarında profesyonel deneyim kazanma fırsatını elde edecek. Yıldız Holding, JOB Young Talent ile gıda, pazarlama, üretim, Ar-Ge, tedarik zinciri ve dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda katılımcılara dünya standartlarında çok yönlü öğrenme ve gelişim imkanları sunuyor.

YENİ NESİL DEĞERLENDİRME SÜRECİ YAPAY ZEKÂ İLE DESTEKLENİYOR

Bu yıl, aday deneyimini daha da ileri taşımak için JOB Young Talent’ta değerlendirme süreçlerine yenilikçi teknolojiler entegre ediliyor. Yapay zekâ destekli mülakat uygulamaları, sürecin belirli aşamalarında hayata geçirilerek daha kapsayıcı ve veri odaklı bir değerlendirme süreci hedefleniyor. Bu sayede, adayların potansiyellerinin daha iyi anlaşılması ve en uygun rollerle eşleştirilmesi amaçlanıyor.

“POTANSİYELİ KEŞFETME ORTAMI SUNUYORUZ”

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, programın sürdürülebilir başarının temel unsurlarından biri olan insana yatırımı teşvik etmek üzere tasarlandığını vurguladı. Haser, “JOB Young Talent ile katılımcılara, gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel dünyayı yakından tanıyabilecekleri dijital, kapsayıcı ve üretken bir gelişim ortamı sunuyoruz.” dedi. Ayrıca, bu programın, pek çok tecrübeli profesyonelin kariyer yolculuğundaki ilk durak olmasının değerli olduğunu belirtti. Haser, “Yapay zekâ destekli programımızla, öğrencilerin kariyer yolculuklarının en kritik adımlarında yanlarında olarak profesyonel gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.