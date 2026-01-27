Beşiktaş’ta Uduokhai’nin Ayrılık İddiaları Gündemde

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’ın 9 puan gerisinde olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takımdaki oyuncuların geleceği ise netlik kazanıyor.

UDUOKHAI’NIN AYRILIK İSTEĞİ

Kulislerde dolaşan ilginç bilgilere göre, Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna eklediği 28 yaşındaki stoper Felix Uduokhai, siyah-beyazlı ekipten ayrılmayı planlıyor. İddialara göre, Alman stoperin ocak ayında kendisine ulaşacak olan teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ve Bundesliga’ya tekrar döneceği ifade ediliyor.

SON 6 MAÇTA SAHADA YER ALMADI

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Felix Uduokhai, daha önce Augsburg’dan transfer edilmişti. Ancak son 6 maçta forma giymemesi, oyuncunun takımda kalma ihtimalini zayıflatıyor.