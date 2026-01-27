Beşiktaş’ta Uduokhai’nin Ayrılık İddiaları Gündemde

besiktas-ta-uduokhai-nin-ayrilik-iddialari-gundemde

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’ın 9 puan gerisinde olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takımdaki oyuncuların geleceği ise netlik kazanıyor.

UDUOKHAI’NIN AYRILIK İSTEĞİ

Kulislerde dolaşan ilginç bilgilere göre, Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna eklediği 28 yaşındaki stoper Felix Uduokhai, siyah-beyazlı ekipten ayrılmayı planlıyor. İddialara göre, Alman stoperin ocak ayında kendisine ulaşacak olan teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ve Bundesliga’ya tekrar döneceği ifade ediliyor.

SON 6 MAÇTA SAHADA YER ALMADI

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Felix Uduokhai, daha önce Augsburg’dan transfer edilmişti. Ancak son 6 maçta forma giymemesi, oyuncunun takımda kalma ihtimalini zayıflatıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın El Maliki Adaylığına Sert Tepkisi: Irak’a Yardım Kesilecek

ABD Başkanı Trump, Nuri Kamil el-Maliki'nin yeniden başbakanlığa aday olmasını eleştirerek, seçildiği takdirde ülkenin Irak’a mali destek vermeyeceğini açıkladı.
Gündem

Datça’da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtuldu

Datça'da, taşan dereden geçerken sele kapılan bir adam, araçtan çıkarak çalıya tutundu. Bir saatlik arama sonrası sağ olarak kurtarıldı.
Gündem

Trabzon Ortahisar Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin saat 23:15’te gerçekleştiğini bildirdi.
Gündem

İnci Taneleri Yeni Sezon Tanıtımı Yayınlandı

İnci Taneleri dizisinin yeni sezonu henüz başlamazken, izleyiciler merakla bekliyor. Üçüncü sezon tanıtımı yayımlanırken, dizi kadrosundan dört oyuncunun ayrıldığı bilgisi ortaya çıktı.
Gündem

Galatasaray Youssouf Fofana İçin Takipte

Galatasaray, transfer sürecinde Milanlı Youssouf Fofana ile temas kurdu. Abdullah Kavukcu'nun Milano ziyareti sonrası gündeme gelen iddiaya göre, oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.