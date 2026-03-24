Ümraniye’deki Silahlı Saldırıda Tutuklamalar Arttı

İSTANBUL’DA GENÇ FUTBOLCU KURBAN GİTTİ

İstanbul’un Ümraniye semtinde meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturma doğrultusunda, aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Rap sanatçısı Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu doğrultuda, arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kundakçı ile birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. O esnada, araç içinde bekleyen grup ile olay yerine gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI SALDIRI ANI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aracından inerek, Canbay ve Kundakçı’nın bulunduğu araca yöneldiği görüldü. Kadayıfçıoğlu, belinden silahını çıkardıktan sonra, yalnızca 7 saniye içinde ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kubilay Kaan Kundakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görüntülerde, saldırının ardından Kadayıfçıoğlu’nun olay yerinden çakarlı bir minibüsle kaçarken, Aleyna Kalaycıoğlu’nun da aynı minibüse bindiği gözlemlendi.

“TEHDİT ALGILADIM” DEDİ

Tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ifadesinde, olayı planlamadığını iddia ederek, karşı tarafın kendisine tehditler savurduğunu öne sürdü. Yaşanan arbede sırasında silahın istem dışı ateş aldığı savunan şüpheli, olay sonrası paniğe kapılarak polise haber vermediğini belirtti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KORKTUĞUNU BELİRTTİ

Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde, eski sevgilisi Vahap Canbay ile problemli bir ilişki yaşadığını ifade etti. Olay günü Canbay’ın stüdyoya gelmesi üzerine büyük bir korku hissettiğini belirten Kalaycıoğlu, aralarında tartışma çıkınca silahın patladığını söyledi.