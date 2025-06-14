İran Sert Tepki Gösterdi, Demir Kubbe Yetersiz Kaldı

İRAN’IN FÜZE SALDIRISI

İran, iki dalga halinde toplam 150 füze fırlatarak Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kez vurdu. Görüntülere göre, en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası imha oldu. Bu saldırılarda pek çok sivil bina, konut ve işyeri de ciddi hasar aldı. İsrail halkı, bomba sığınaklarına sığınmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar evlerinden, Demir Kubbe ile İran füzelerinin birbirleriyle olan etkileşimini kaydetti. Ancak, İsrail’in en büyük gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurmakta yetersiz kaldı. Önceki İran saldırılarında, 300’er füzeye karşı daha başarılı bir savunma sergileyen Demir Kubbe, bu sefer büyük ölçüde etkisiz hale geldi.

HİPERSONİK FÜZELERİN ETKİSİ

Bu durumun ardında yatan sebep ise henüz netlik kazanmadı, ancak İran’ın bu saldırıda daha fazla hipersonik füze kullanmasının önemli bir etken olduğu değerlendiriliyor. İran, bu saldırıda saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen ve üstün manevra kabiliyetine sahip olan Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini tercih etti. Görüntülerde, Demir Kubbe füzelerinin etrafında dönen İran füzelerinin, hedeflere hızla düştüğü gözlemlendi. Ayrıca, Israel’in Demir Kubbe sistemi kendi dost ateşi de açmış oldu. Demir Kubbe’den fırlatılan savunma füzesi parçalarının bazıları Tel Aviv’e düşerek tahribata yol açtı. Demir Kubbe bataryalarının aldığı hasar henüz belirlenemedi. Ancak Tel Aviv, İran füzelerinin hedef almasıyla gerçek bir savaş alanına dönüştü.